”Манчестер Юнайтед” пропонує за Калініченка 11 мільйонів доларів

Півзахисник збірної України і московського "Спартака" Максим Калініченко зацікавив скаутів "Манчестер Юнайтед". Як повідомляє офіційний сайт англійського клубу, саме українець справив на них найбільше враження.

Нагадаємо, що Калініченко був визнаний кращим гравцем матчу проти Саудівської Аравії, в якому він віддав дві голеві передачі і забив гол.

Скаут сайту ManUtd.com Сарб склав своєрідну анкету футболіста:

Максим Калініченко

Позиція: крайній півзахисник

Матч, в якому за ним спостерігали: Саудівська Аравія – Україна. Україна перемогла з рахунком 4:0.

Ключовий момент: четвертий гол в матчі. Також треба відзначити, що він був названий кращим гравцем матчу.

Сильні сторони: уміння бити по воротях, а також уміння віддати пас. За стилем нагадує Девіда Бекхема.

Слабкі сторони: часто одержує жовті картки, не уміє грати у відборі.

Доцільність придбання: Калініченку 27 років, і він знаходиться на піку своєї кар`єри. Він може закидати м`ячі в штрафну так, як це робив Бекхем.

Вартість: вартість його збільшиться після чемпіонату світу. Втім, "Спартак" повинен згодитися продати його за 11 мільйонів доларів.

РБК