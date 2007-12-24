Євген Червоненко отримав нову посаду

Євгена ЧЕРВОНЕНКА Кабінет Міністрів України призначив головою Національного агентства України з питань підготовки і проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

Як повідомляв УНІАН, Національне агентство України з питань підготовки і проведення Євро-2012 було створене в серпні ц.р.

31 жовтня Кабінет Міністрів України затвердив Положення про Національне агентство з питань Євро-2012. Згідно з документом, Нацагентство є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координується Кабміном через віце-прем`єр-міністра.

Сьогодні, 24 грудня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом звільнив Є.ЧЕРВОНЕНКА з посади голови Запорізької облдержадміністрації у зв`язку з переходом на іншу роботу.

Є.ЧЕРВОНЕНКО очолював Запорізьку ОДА з грудня 2005 року.