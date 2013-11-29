Гравець ФК "Дніпро" Зозуля продовжив контракт на чотири роки

У повідомленні говориться: "Переговори ФК «Дніпро» і Романа Зозулі щодо продовження його контракту завершені успішно. Нова угода Романа з клубом діятиме до 30 червня 2018 року".

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Про це повідомляє офіційний сайт дніпропетровського клубу.

Раніше, за чутками, зацікавленість у придбанні гравця висловлювали як українські, так і зарубіжні клуби.