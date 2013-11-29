Біатлоністка Абрамова завоювала бронзу на етапі Кубка ІBU

Про це УНІАН повідомили у Федерації біатлону України.

Абрамова з високою швидкістю подолала дистанцію, але була неточна на двох вогняних рубежах у "стійці", де промахнулася по разу. У результаті, 2 хвилини штрафу не дозволили їй зайняти вищу сходинку п'єдесталу. Переможниці Ользі Подчуфаровій з Росії українка програла 48,1 секунди, а ще одній росіянці Валентині Назаровій, яка зайняла друге місце, й взагалі 5,3 секунди.

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Четверте місце в індивідуальній гонці дісталося ще одній українці Яні Бондар.

Зазначимо, що певний час наші спортсменки навіть перебували на перших двох рядках фінішного протоколу, але потім у системі було відкориговано штрафний час Подчуфарової і Назарової. З часу росіянок було знято по одній помилково приплюсованій штрафній хвилині, що вивело їх на вершину п'єдесталу пошани.

Окрім двох володарок призових місць, в українській команді кубкові очки змогли набрати Надія Белкіна (25-те місце) та Ірина Варвинець (32-ге).

Як повідомляв УНІАН, цього тижня проходять паралельно етапи Кубка IBU і Кубка світу. На етапі Кубка світу збірна України в першій же гонці – змішаній естафеті - завоювала бронзову медаль.