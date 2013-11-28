У Генку завершився матч п'ятого туру Ліги Європи УЄФА, в якому київське "Динамо" програло "Генку" з рахунком 1:3.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, після цього матчу кияни втратили шанси на те, щоб посісти перше місце в групі, але продовжують боротьбу за місце в плей-офф.

Матч почався для киян дуже вдало. Вже на 9-й хвилині рахунок відкрив Андрій Ярмоленко. Але, всього через 8 хвилин, на 17-й, Євген Хачеріді збив у своєму штрафному Беннардо Кумордзі і отримав жовту картку. А Йєллі Воссен реалізував пенальті, пробивши в протилежний кут від того, куди стрибнув Максим Коваль.

Доля матчу вирішилася наприкінці першої половини. На 37-й хвилині Беннардо Кумордзі вивів свою команду вперед, а на 40-й - Беньямін де Кеулар довів перевагу до двох голів - 3:1.

У другому таймі кияни намагалися атакувати, але бельгійці вміло оборонялися, без особливих проблем довівши матч до перемоги.

У паралельному матчі цієї групи у Відні австрійський "Рапід" виграв у швейцарського "Туна" з рахунком 2:1.

Таким чином, після 5 турів у "Генка" 11 очок і гарантоване перше місце в групі. У "Динамо" - 7 балів, "Рапіда" - 6, "Туна" - 3.

В останньому турі в Києві зійдуться "Динамо" і "Рапід", які розіграють друге-третє місця в таблиці і путівку в плей-офф - 1/16 фіналу.