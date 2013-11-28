Українські біатлоністи не потрапили в десятку кращих гонки етапу Кубка світу

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного біатлонного союзу (IBU).

Кращим серед українців у цій гонці став Сергій Семенов, який посів 11-е місце. Він здійснив 2 промахи, відставши від переможця в підсумковому протоколі на 3 хв. 12 сек. Решта українці не потрапили навіть в Тор-50 за підсумками змагань. Від України в індивідуальній гонці також брали участь Андрій Дериземля, Роман Прима, Сергій Седнєв і Дмитро Підручний.

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Переможцем першого індивідуальної гонки сезону став француз Мартен Фуркад, а компанію на подіумі йому склали австрійці Симон Едер і Даніель Мезотіч.

Як повідомляв УНІАН, етап Кубка світу в Естерсунді триватиме до 1 грудня.