Українські біатлоністи не потрапили в десятку кращих гонки етапу Кубка світу
Українські біатлоністи не зуміли потрапити в десятку кращих гонщиків в чоловічій індивідуальній гонці на першому етапі Кубка світу.
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного біатлонного союзу (IBU).
Кращим серед українців у цій гонці став Сергій Семенов, який посів 11-е місце. Він здійснив 2 промахи, відставши від переможця в підсумковому протоколі на 3 хв. 12 сек. Решта українці не потрапили навіть в Тор-50 за підсумками змагань. Від України в індивідуальній гонці також брали участь Андрій Дериземля, Роман Прима, Сергій Седнєв і Дмитро Підручний.
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Переможцем першого індивідуальної гонки сезону став француз Мартен Фуркад, а компанію на подіумі йому склали австрійці Симон Едер і Даніель Мезотіч.
Як повідомляв УНІАН, етап Кубка світу в Естерсунді триватиме до 1 грудня.