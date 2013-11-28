Тренер "Будівельника" вважає, що його команда готова до гри з ЦСКА

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на відкритому передматчевому тренуванні.

Багатскіс сказав: "З настрою видно, що ми готові до гри. Мені подобається в цих хлопцях те, що вони довго не живуть минулим. Це дуже важливо в професійному спорті. Вдало чи невдало ти зіграв, важливо робити висновки. Ми робимо висновки, зміни теж є. Нам потрібно ще йти вгору, кожного разу грати краще, показувати кращий баскетбол".

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Також тренер відзначив сильні сторони суперника: "ЦСКА грає в терплячий баскетбол, вони добре використовують всі помилки, всі подарунки суперника. І вони також, як і «Нантер», «Барселона» або «Фенербахче», карають, якщо ми кудись поспішатимемо. Так, в Євролізі ми поки недосвідчена команда. Ми не можемо грати проти таких команд досконально. Ми повинні включати пресинг і не згортати нікуди. А коли ми починаємо поспішати, робимо непотрібні дії в нападі, то тоді починаються проблеми. Не можна тут грати в хаотичний баскетбол. Тут сильні імена, тут досвідчені команди, які можуть цим скористатися. А далі ми одержуємо -10 очок і знову йде рівна гра. Головне – грати без спадів, грати в свій баскетбол, не дивитися на табло і працювати на майданчику 40 хвилин".

Кажучи про персоналії в своїй команді, Багатскіс заявив: "Так, як я бачу позицію Кука – це одне, Мінард грає на іншій позиції зараз, і Блейку теж знайдемо місце. Як бачите, ми поки що не можемо витягнути ігри Євроліги. Тут тиск, інші швидкості, отже підкріплення було потрібне, і спасибі клубу, що ми змогли взяти Кука".

Як повідомляв УНІАН, матч Євроліги "Будівельник" - ЦСКА відбудеться 29 листопада в київському Палаці спорту о 19.00. Гру транслюватиме телеканал "2+2".