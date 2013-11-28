Тренер «Шахтаря» Луческу вважає, що гра з «Реал Сосьєдадом» вийшла тяжка

Головний тренер донецького футбольного клубу «Шахтар» Мірча Луческу вважає, що матч з іспанським «Реал Сосьєдадом» (4:0) у Лізі чемпіонів вийшов тяжким.

Про це він заявив на післяматчевій прес-конференції, повідомляє прес-служба «Шахтаря».

Зокрема, тренер сказав: «Як і передбачалося, вийшла тяжка гра, особливо в першому таймі. У дебютні 10-15 хвилин «Реал Сосьєдад» мав істотну перевагу. Ми, на жаль, ніяк не могли відібрати м'яч. Вони добре його контролювали. Сюрпризом для «Реала», напевно, став той кутовий, який ми швидко розіграли і після якого забив Адріано. Наприкінці першого тайму іспанці чинили деякий тиск на наші ворота, створили кілька моментів, і добре, що їх не реалізували. Ключовим моментом був пресинг, після якого ми відібрали м'яч. Він дійшов до Тейшейри, який забив другий гол. Після цього, здається, «Сосьєдад» зрозумів, що сьогодні в Донецьку їм ловити немає чого».

За словами тренера «Шахтаря», «ми добре контролювали м'яч, провели багато комбінацій. По суті, з тієї миті результат був вирішений. Коли рахунок став 2:0, «Сосьєдад», природно, розкрився. Це дозволило нам проводити швидкі контратаки, з'явилися вільні зони. Наші швидкісні футболісти, зрозуміло, тільки на це й чекають. Звичайно, порівняти цю гру не можна з матчами проти МЮ і «Байєра», тому що тоді суперники до кінця дотримувалися обраної тактики, а «Реал Сосьєдад» розкрився».

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Кажучи про персоналії, тренер відзначив Бернарда і Луїса Адріано: «На жаль, Бернард поки що не до кінця знає принципи нашої гри. Йому потрібен час. Як я вже говорив, він не пройшов з нами збори, не брав участі в товариських матчах. Не кажу, звичайно, про його високу індивідуальну майстерність, про те, що він спокійно може обіграти один на один будь-якого суперника. Але до кінця, можу сказати, він наші принципи ще не розуміє. Що стосується Луїса Адріано, то він відпрацював максимально, до нього немає жодної претензії. У нього, звичайно, більше досвіду виступів на такому рівні, ніж у багатьох інших».

Кажучи про прогноз на результат боротьби за вихід у плей-оф, Луческу зазначив: «Є два тижні, щоб добре підготуватися до матчу в Манчестері. Щоб пройти далі, іншого варіанту, окрім як обіграти МЮ, у нас немає. Робитимемо все можливе, щоб це здійснити».

Як повідомляв УНІАН, «Шахтар» розгромив у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів УЄФА іспанський «Реал Сосьєдад» (Сан-Себастьян) з рахунком 4:0 і вийшов на друге місце у турнірній таблиці, випередивши німецький «Байєр» з Леверкузена, який поступився англійському «Манчестер Юнайтед» з іще більшим рахунком – 0:5.