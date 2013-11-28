Капітан "Шахтаря" Срна вважає, що "хто більше бігає, той і виграє"

Капітан донецького футбольного клубу «Шахтар» Даріо Срна вважає, що «хто більше бігає, той і виграє».

Про це він заявив після матчу, коментуючи перемогу своєї команди над іспанським «Реал Сосьєдад» в Лізі чемпіонів УЕФА, повідомляє прес-служба ФК «Шахтар».

Зокрема, Срна зазначив: ««Шахтар» завжди дуже багато бігає. Хто більше бігає, той і виграє».

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Відповідаючи на питання про емоції після гри, хорватський легіонер заявив: «Вважаю, що нам сьогодні все повернулося. З «Байєром» ми діяли добре, але не перемогли – не вистачало успіху. Сьогодні «Шахтар» грав на перемогу. Як я сказав на передматчевій прес-конференції, так і було: ми хотіли всі 90 хвилин пресингувати, адже це був останній матч у Донецьку цього року. Думаю, ми зробили хороший подарунок. Потрібно відзначити Дугласа і Тейшейру, які добре провели поєдинок, і всю команду. Сьогодні був справжній «Шахтар». Від нас чекали такої гри і такого результату. Попереду два важливі матчі – в Одесі і Манчестері. Грати на «Олд Траффорд» – це свято футболу. Тому все попереду».

Як повідомляв УНІАН, «Шахтар» розгромив у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів УЄФА іспанський «Реал Сосьєдад» (Сан-Себастьян) з рахунком 4:0 і вийшов на друге місце у турнірній таблиці, випередивши німецький «Байєр» з Леверкузена, який поступився англійському «Манчестер Юнайтед» з іще більшим рахунком – 0:5.