Жіноча збірна України з гандболу виграла Кубок Турчина

Як повідомляє кореспондент УНІАН, цього року в змаганнях, що пройшли в київському Палаці спорту, брали участь чотири команди.

Україна була представлена двома збірними - молодіжною та національною. І основна команда виграла обидва матчі, і півфінальний, і фінальний. Напередодні українки обіграли російську клубну команду «Ростов-Дон» - 28:22, а сьогодні були сильнішими національної збірної Білорусі - 27:24.

Що стосується «молодіжки», то вона обидва матчі програла. Напередодні українки не знайшли аргументів у матчі з командою Білорусі - 19:27, а сьогодні програли у грі за третє місце ростовчанка з рахунком 28:30, залишившись на останньому місці в таблиці.

Довідка УНІАН. Щорічний турнір «Кубок Турчина» присвячений пам'яті тренера Ігоря Турчина. Він створив жіночу гандбольну команду «Спартак» (Київ) - 20-разового чемпіона СРСР (1969-1988), 13-разового переможця Кубку Європейських чемпіонів (1970-1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985-1988). У 1976 році був визнаний кращим тренером світу. За видатні досягнення в спорті Турчин і його команда занесені в Книгу рекордів Гіннесса. Жіноча збірна СРСР, очолювана Ігорем Турчиним, зайняла 1 - місце на Олімпійських іграх в Монреалі (1976) і Москві (1980), була бронзовим призером Олімпіади в Сеулі (1988), двічі перемагала на чемпіонатах світу (1982, 1986), в 1975 і 1978 ставала срібним призером світових першостей, в 1973 - бронзовим.