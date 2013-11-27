Южненський "Хімік" програв матч баскетбольного Кубка Європи "Нижньому Новгороду"

Як передає кореспондент УНІАН, у цьому матчі зустрічалися лідери турнірної таблиці групового етапу.

Впродовж трьох чвертей матчу на майданчику йшла приблизно рівна гра. Перед завершальною 10-хвилинкою перевага російського клубу становила мінімальні «+4». А в кінцівці суперник повністю переграв южненців, вигравши чверть з рахунком 30:14.

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Кращим гравцем матчу у складі гостей став Ромео Тревіс, який набрав 12 очок.

Таким чином, «Хімік» зазнав третьої поразки в групі при 4 перемогах і опустився з другого на третє місце в турнірній таблиці. У росіян, як і раніше, перше місце – 6 перемог при 1 поразці.