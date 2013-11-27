"Шахтар" і "Реал Сосьєдад" зіграли внічию в Юнацькій лізі УЄФА

Матч пройшов в рівній боротьбі з великою кількістю гострих моментів, але так і не приніс голів.

У паралельному матчі групи А німецький "Байєр" (Льоверкузен) обіграв англійський "Манчестер Юнайтед" - 3:1.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Таким чином, після 5 турів у турнірній таблиці лідирує "Реал Сосьєдад", у якого 10 очок. "Шахтар" йде другим - 8 очок, МЮ - третім (6), а "Байєр йде в кінці турнірної таблиці з 4 очками.

Юнацька ліга УЄФА - це перший клубний турнір на юнацькому рівні. Він був заснований на прохання клубів, озвучені через Асоціацію європейських клубів. У сезоні 2013/14 він проводиться вперше. На груповому етапі виступають юнацькі команди 32 клубів - учасників групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА. Склад груп і календар матчів такі самі, як у Лізі чемпіонів. У плей-офф команди грають по одному матчу. Півфінали і фінал проводяться в рамках міні-турніру на стадіоні "Коловре" в Ньоні. Таким чином, максимум команда може зіграти десять матчів. Матч за третє місце не передбачений.