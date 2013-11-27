ФІФА вирішила все-таки покарати збірну України

Також було вирішено підтвердити санкції, винесені Дисциплінарним комітетом 27 вересня 2013 року в повному обсязі, зокрема й проведення одного офіційного матчу без глядачів.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Перший домашній матч відбірного турніру на чемпіонат світу-2018 збірна України проведе без глядачів. Крім того, стадіон «Арена Львів» дискваліфіковано на весь цикл відбірних матчів ЧС-2018. Разом з тим, заборона ФІФА на проведення матчів на львівському стадіоні не стосується матчів відбору на чемпіонат Європи-2016.

ФФУ також зобов'язали виплатити штраф у розмірі 45 тис. швейцарських франків і попередили щодо можливих порушень в майбутньому.

Нагадаємо, що Дисциплінарний комітет ФІФА покарав Україну на підставі звіту організації FARE, яка стверджувала, що 6 вересня у Львові під час проведення матчу Україна - Сан-Марино вболівальники вивішували банери з нацистською символікою, а також ображали на расовому ґрунті гравця української команди, натуралізованого бразильця Едмара Галовського.