"Шахтар" і "Реал Сосьєдад" зіграють матч в Донецьку на морозі

Донецький "Шахтар" та іспанський "Реал Сосьєдад" зіграють матч 5-го туру футбольної Ліги чемпіонів на морозі.

Про це УНІАН повідомила синоптик сайту Opogode.ua Наталія Діденко. На тему: Луческу розповів про проблему "Шахтаря" перед матчем з "Реал Сосьєдад" Кажучи про прогноз погоди в Донецьку на сьогоднішній вечір, Діденко відзначила: "Температура повітря знизиться до 2-4 градусів морозу. При цьому опади малоймовірні, швидкість вітру становитиме 5-10 м/с". Як повідомляв УНІАН, матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Реал Сосьєдад" відбудеться на "Донбас-Арені" 27 листопада о 21.45. Сайт УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри.

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