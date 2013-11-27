"Шахтар" і "Реал Сосьєдад" зіграють матч в Донецьку на морозі
16:42, 27 листопада 2013Спорт
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Донецький "Шахтар" та іспанський "Реал Сосьєдад" зіграють матч 5-го туру футбольної Ліги чемпіонів на морозі.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу / Фото : newsradio.com.ua
Про це УНІАН повідомила синоптик сайту Opogode.ua Наталія Діденко.
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Кажучи про прогноз погоди в Донецьку на сьогоднішній вечір, Діденко відзначила: "Температура повітря знизиться до 2-4 градусів морозу. При цьому опади малоймовірні, швидкість вітру становитиме 5-10 м/с".
Як повідомляв УНІАН, матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Реал Сосьєдад" відбудеться на "Донбас-Арені" 27 листопада о 21.45.
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