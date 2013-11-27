ФК "Севастополь" відмовився від трьох гравців
16:09, 27 листопада 2013Спорт
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Клуб української футбольної Прем'єр-ліги "Севастополь" відмовився від трьох гравців основного складу.
Футбольний клуб "Севастополь" відмовився від послуг трьох гравців / Фото : sctavriya.com
Про це йдеться в офіційній заяві ФК "Севастополь".
Зокрема, в заяві повідомляється: "ФК «Севастополь» припинив співпрацю з трьома футболістами: Маріушем Левандовські, Сергієм Симоненком і Олександром Чижовим. Клуб дякує гравцям за внесок у становлення команди".
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Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо про те, що команду залишив головний тренер Геннадій Орбу.
На даний момент "Севастополь" займає 10-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 19 очок у 16 матчах.
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