Українська тенісистка Світоліна почне новий сезон із турніру в Хобарті

Турнір WTA Hobart International відбудеться з 5 по 11 січня. Він входить до Australian Open series і є підготовчим до першого турніру року з серії "Великого шолома" - Відкритому чемпіонату Австралії. Австралійський чемпіонат відбудеться в другій половині січня.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Читайте також: На US Open українка Світоліна вибила "сіяну" словачку

На турнірі в Хобарті перший номер посіву буде у австралійки Саманти Стосур. Також у турнірі візьмуть участь такі відомі тенісистки, як бельгійка Кірстен Фліпкенс, італійка Флавіа Пенетта, росіянки Олена Весніна і Анастасія Павлюченкова.

Призовий фонд змагань в Хобарті становитиме 235 тисяч доларів. Переможниця одержить 40 тисяч доларів і 280 очок у рейтинг WTA.