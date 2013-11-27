Українська тенісистка Світоліна почне новий сезон із турніру в Хобарті
Українська тенісистка Еліна Світоліна почне сезон-2014 із виступу на турнірі в австралійському Хобарті.
Турнір WTA Hobart International відбудеться з 5 по 11 січня. Він входить до Australian Open series і є підготовчим до першого турніру року з серії "Великого шолома" - Відкритому чемпіонату Австралії. Австралійський чемпіонат відбудеться в другій половині січня.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
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На турнірі в Хобарті перший номер посіву буде у австралійки Саманти Стосур. Також у турнірі візьмуть участь такі відомі тенісистки, як бельгійка Кірстен Фліпкенс, італійка Флавіа Пенетта, росіянки Олена Весніна і Анастасія Павлюченкова.
Призовий фонд змагань в Хобарті становитиме 235 тисяч доларів. Переможниця одержить 40 тисяч доларів і 280 очок у рейтинг WTA.