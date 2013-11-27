УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" - "Реал Сосьєдад"

Сьогодні у Донецьку відбудеться матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому донецький "Шахтар" прийматиме іспанський "Реал Сосьєдад" з Сан-Себастьяна.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, перемога у цьому матчі дуже важлива для "Шахтаря", який веде боротьбу за друге місце у групі і продовження боротьби навесні у плей-офф Ліги чемпіонів.

На даний момент у гірників 5 очок у турнірній таблиці, і команда відстає від англійського "Манчестер Юнайтед" і німецького "Байєр" (Леверкузен), у яких, відповідно, 8 і 7 балів. Найближчий суперник українського клубу посідає останнє місце у турнірній таблиці з 1 очком в активі.

Незважаючи на статус аутсайдера суперника, головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу напередодні зазначив, що буде дуже складний матч, і його команда зможе домогтися успіху тільки в тому разі, якщо проявить максимальну відповідальність і битиметься у цій грі до останньої хвилини. У свою чергу, капітан "Шахтаря" Даріо Срна пообіцяв, що гірники пресингуватимуть суперника протягом усіх 90 хвилин.

Аналітики букмекерських контор вважають явним фаворитом гри ФК "Шахтар". Ставки на перемогу українського клубу у конторах приймаються у середньому з розрахунку 1,64 до 1, тоді як на нічию - 4,25 до 1, а на перемогу іспанців - 5,9 до 1.

Матч "Шахтар" - "Реал-Сосьєдад" розпочнеться у Донецьку на "Донбас-Арені" о 21.45.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри.