Вбивця брата Кахи Каладзе отримав 25 років тюрми

У понеділок 24 грудня суд Тбілісі засудив Левана Цинцадзе, визнаного винним у викраданні і вбивстві Левана Каладзе, брата захисника збірної Грузії з футболу Кахи Каладзе, до 25 років позбавлення волі. Рішення суду не є остаточним і може бути оскаржене протягом місяця, повідомляє Лента.ру.

Леван Каладзе був викрадений в центрі Тбілісі в травні 2001 року. Злочинці одержали від сім`ї Каладзе викуп у розмірі 600 тисяч доларів, але, не дивлячись на це, брат футболіста був убитий. Його обезголовлене тіло було знайдене в січні 2006 року. Пізніше останки Левана Каладзе були ідентифіковані.

Винними у викраданні і вбивстві брата захисника "Мілана" визнано ще трьох людей. У березні 2007 року суд Тбілісі засудив до 25 років позбавлення волі Давида Асатіані. Мераб Амісулашвілі одержав п`ять років в`язниці, оскільки погодився свідчити проти свого спільника.

Четвертий засуджений у справі про вбивство Левана Каладзе, Теймураз Гагнідзе, в даний час знаходиться у Франції, і питання про його екстрадицію поки не вирішене.