"Динамо" вирушило на матч Ліги Європи без трьох гравців основного складу

Київське "Динамо" відправилося до Бельгії на матч 5-го туру футбольної Ліги Європи проти бельгійського клубу "Генк" без трьох гравців основи.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Головний тренер киян Олег Блохін на матч узяв 19 гравців, серед яких немає Даніло Сілви (через травму, одержану у матчі з "Говерлою"), а також Лукмана Аруни, який відбув до Німеччини на операцію. Крім того, через дискваліфікацію пропустить матч нападаючий Дьємерсі Мбокані.

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Є проблеми і у Андрія Ярмоленка, який не вийшов у стартовому складі гри з "Говерлою". У півзахисника проблеми з задньою поверхнею стегна, проте, за словами лікарів, футболіст, напевно, зможе зіграти в Лізі Європи, зазначається у повідомленні.

До Бельгії відправилися: воротарі - Олександр Шовковський, Максим Коваль, Артур Рудько; захисники - Александар Драговіч, Домагой Віда, Бенуа Тремулінас, Євген Макаренко, Євген Хачеріді; півзахисники - Мігель Велозу, Огнен Вукоєвіч, Джермейн Ленс, Роман Безус, Олег Гусєв, Сергій Сидорчук, Андрій Цуриков, Юнес Беланда, Дуду; нападаючі - Андрій Ярмоленко, Браун Ідейє.

Як повідомляв УНІАН, матч Ліги Європи "Генк" - "Динамо" (Київ) відбудеться у четвер, 28 листопада.