«Донбас» виграв у магнітогорського «Металурга» у матчі КХЛ

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був третій матч домашньої серії українського клубу.

Гра в Донецьку почалася більш ніж упевнено для господарів льоду, які в першому періоді забили два голи. На 11-й хвилині рахунок відкрив Олег Піганович, а на 18-й Максим Якуценя подвоїв перевагу «Донбасу». Проте, в середині другого періоду гості зуміли відігратися завдяки точним кидкам Сергія Мозякіна і Ярослава Хабарова - 2:2.

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Вирішальною в цьому матчі стала середина третього періоду, коли на 51-й хвилині фінський легіонер донеччан Теему Лайне закинув переможну шайбу - 3:2. А коли «Металург» замінив воротаря на шостого польового гравця в спробі врятуватися, Клей Вілсон вразив порожні ворота магнітогорців. Але четверта шайба не була зарахована, так як перетнула лінію воріт вже після фінальної сирени.

Таким чином, після 30 ігор на рахунку «Донбасу» 51 очко і команда ділить 5-6 місця з чеським клубом «Лев» з Праги.