Юнацький Євробаскет-2014 відбудеться в Донецьку

Як повідомили УНІАН у Федерації баскетболу України, таке рішення 26 листопада оголосила ФІБА-Європа за результатами засідання в Мюнхені.

Раніше Рада ФІБА-Європа затвердила країни-господарки юнацьких чемпіонатів Європи 2014 року, серед яких була й Україна. На проведення чемпіонату претендували Харків і Донецьк - два міста з числа тих, які 2015 року прийматимуть ЄвроБаскет 2015.

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Президент Федерації баскетболу України Олександр Волков так прокоментував це рішення ФІБА-Європа: «Напередодні ЄвроБаскету 2015 Україна вдруге поспіль отримала право провести юнацький чемпіонат Європи. Ми вже маємо певний досвід, адже в серпні 2013 року успішно провели U16 чемпіонат Європи. Впевнений, що і U18 чемпіонат Європи (Дивізіон В) 2014 року пройде на високому організаційному рівні».

За словами Волкова, «Донецька область має славні спортивні традиції, саме вона дала Україні багатьох великих спортсменів. Донбас також має здобутки і в баскетболі. У Суперлізі Донецька область представлена двома клубами: БК «Азовмаш» – семиразовий чемпіон України, БК «Донецьк» є чемпіоном Суперліги 2012 року. У Вищій лізі чемпіонату України цього сезону виступають три команди з Донецької області. Важливо, що баскетбольні клуби «Донецьк» і «Азовмаш» мають також і юнацькі команди, які грають у Всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі. БК «Донецьк» також представляє нашу країну в Європейській юнацькій баскетбольній лізі, в якій минулого сезону здобув золоті медалі. Нагадаю, п’ятеро переможців юнацької Євроліги – Віталій Зотов, Анатолій Хітьов, Антон Мусієнко, Ігор Стародуб і Сергій Павлов – виступали за збірну України на U16 чемпіонаті Європи в Києві. Проведення U18 чемпіонату Європи для України – це набуття досвіду, який безперечно допоможе на належному рівні провести ЄвроБаскет 2015».