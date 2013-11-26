Луческу розповів про проблему "Шахтаря" перед матчем з "Реал Сосьєдад"

"Природно, безслідно такі ігри не минають. Особливо так як їх вибили саме з цієї стадії – плей-оф. Якби суперник був із Західної Європи – як Ірландія, коли був забитий гол рукою, – напевно, і скандал був би побільше. А оскільки ми є країною зі Східної Європи, то все затихло. Коли чисто програєш на футбольному полі – зовсім інша справа, і футболісти розуміють це, ставляться до цього нормально. Але коли явно за допомогою суддівства, яке, будемо говорити, дуже претензійне, – природно, це залишило великий слід на наших гравцях", - заявив Луческу.

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За його словами, після матчу гравці повернулися до клубу не в найкращому стані, повідомляє сайт "Шахтаря".

"Коли вони повернулися зі збірної, були згаслими. Це відчувалося і у відношенні з партнерами. Сподіваюся, що це минулось, і завтра вони проявлять себе з найкращого боку в практично найважливішої гри кінця цього року", - додав Луческу.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня в Сан-Себастьяні (Іспанія) завершився матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому донецький "Шахтар" обіграв "Реал Сосьєдад" з рахунком 2:0.