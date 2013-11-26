Українку Харлан визнано найкращою шаблісткою світу

15:25, 26 листопада 2013
Спорт
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Відповідну нагороду українка отримає 29 листопада у Парижі.

Харлан

За підсумками сезону Міжнародна федерація фехтування (FIE) визнала нашу Олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан найкращою шаблісткою світу.

Відповідну нагороду українка отримає 29 листопада у Парижі, де відбудеться конгрес FIE, приурочений до 100-річчя організації, повідомили УНІАН у прес-службі НОК України.

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Окрім Харлан нагороди FIE отримають шпажисти Ана Марія Бранза (Румунія) та Рубен Лімардо Гаскон (Венесуела), рапіристи Аріанна Ерріго (Італія) та Андреа Кассара (Італія), а також шабліст Веніамін Решетніков із Росії.

Нагадаймо, у серпні на світовій першості з фехтування українка вперше у своїй кар’єрі здобула «золото» в особистому заліку, а також здобула звання чемпіонки світу у командному виступі. До того ж, на чемпіонаті Європи Харлан перемогла в індивідуальній першості та разом із подругами по збірній здобула командне «срібло».

Харлан є абсолютною рекордсменкою в номінації Національного олімпійського комітету України «Найкращий спортсмен місяця». Почесне звання, а разом з ним пам’ятну статуетку, диплом та грошову премію від НОК Харлан отримувала аж 6 разів.

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка привітав українську спортсменку та її наставників з вагомим міжнародним визнанням, побажавши не зупинятися на досягнутому та йти до нових перемог, які будуть радувати вболівальників та всю спортивну громадськість країни.

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