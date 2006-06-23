Сьогодні на ЧС-2006 зустрінуться збірні України і Тунісу

Сьогодні відбудеться завершальний матч на груповому етапі Чемпіонату світу з футболу 2006 року між збірними України і Тунісу (група H).

Матч буде обслуговувати парагвайська бригада суддів на чолі з Карлосом АМАРІЛЬЄЮ. Допомагатимуть його співвітчизники Амеліо АНДІНО і Мануель БЕРНАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня на ЧС у Німеччині збірна України виграла у Саудівської Аравії з рахунком 4:0.

Того ж дня головний суперник нашої збірної в групі Н - збірна Іспанії - обіграла Туніс з рахунком 3:1, забезпечивши собі вихід в 1/8 фіналу.

Таким чином, за підсумками другого туру в групі Н лідирує збірна Іспанії з 6 очками (7-1). На другому місці - збірна України з 3 очками (4-4). На третьому місці - збірна Тунісу з 1 очком (3-2). Аутсайдер групи – Саудівська Аравія з 1 очком (2-6).

Сьогодні, 23 червня, також зіграють Іспанія та Саудівська Аравія.