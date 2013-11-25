"Будівельник" виграв у "Донецька" в центральному матчі туру баскетбольної Суперліги

Київський "Будівельник" розтрощив "Донецьк" в центральному матчі туру української баскетбольної Суперліги з рахунком 82:55.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, донецький клуб зазнав першої поразки в сезоні.

До цієї гри у статусі фаворита підходив "Донецьк", який виграв усі 7 матчів регулярного чемпіонату. Разом з тим, "Будівельник" є діючим чемпіоном країни й учасником головного європейського клубного турніру - Євроліги. До того ж, тренер команди Айнарс Багатскіс перед грою заявляв, що не бачить причин, з явих його підлеглі не могли б обіграти "Донецьк".

Тільки на початку матча гості зуміли на рівних протистояти киянам й навіть виграли першу 10-хвилинку з різницею в 4 очки - 20:16. А вже у другому періоді кияни повністю переграли лідера таблиці, вигравши відрізок з триразовою перевагою - 21:7. У подальшому кияни лише збільшували свою перевагу, перемігши у третій чверті 21:15, а в четвертій - 24:13.

Кращии гравцями "Будівельника" у цьому матчі стали Даріуш Лавринович та Михайло Анісімов, які набрали по 19 очок.

Також відзначиом, що раніше сьогодні на паркеті київського Палацу спорту "Київ" поступився "Говерлі" з Івано-Франковська з рахунком 81:88.