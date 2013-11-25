Двоє українських біатлоністів приєдналися до збірної на етап Кубка світу в Швеції

Про це УНІАН повідомили у Федерації біатлону України.

Незважаючи на те, що перший етап Кубка світу стартував 24 листопада в Естерсунді змішаною естафетою, зміни в заявці команд дозволено вносити аж до сьогоднішнього дня.

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Українська збірна скористалася цим правом, і за підсумками першого етапу Кубка IBU в Ідрі (Швеція), до складу першої збірної з другої залучені Беланенко і Супрун.

Беланенко в чоловічій спринтерській гонці посів 7-е місце, а Супрун в аналогічній жіночій дисципліні – третє.

Таким чином, повний склад команди тепер виглядає так: Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Юлія Джима, Марія Панфілова, Наталія Бурдига, Супрун, Андрій Дериземля, Сергій Семенов, Сергій Седнєв, Артем Прима, Беланенко і Дмитро Підручний.

Семеренко, яка недавно перенесла простуду, проводить невеликий тренувальний збір у Хохфільцені (Австрія) і приєднається до команди на другому етапі Кубка світу.

Як повідомляв УНІАН, у першій гонці етапу КС в Естерсунді збірна України завоювала бронзову медаль в змішаній естафеті. У програмі передбачені також чоловічі та жіночі індивідуальні гонки, спринти і гонки переслідування.