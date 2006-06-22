Закінчився матч Хорватія – Австралія

У Штутгарті на "Готтліб Даймлер Штадіоні" закінчився матч Чемпіонату світу з футболу між збірними Хорватії та Австралії.

Гра почалася з атак хорватів. Першу атаку перервали ще до штрафної, другу – у штрафній, третю – з порушенням правил. І Даріо Срна забив перший гол – ідеальний штрафний у дев`ятку з 23 метрів. 1:0.

У зіткненнях перших хвилин було видно, що балканські футболісти налаштовані грати жорстко. Австралійці можуть висувати претензії до англійського арбітра Грема Полла, коли на 3-й хвилині він не призначив 11-метровий у ворота Хорватії (Йосип Шимуніч явно обхопив руками Відуку). Атака Австралії на 9-й хвилині могла перерости в небезпечну, але гравці захопилися перепасовками в штрафній. У наступні десять хвилин в центрі поле, час від часу доходячи до штрафних, зіткнулися дві атакуючі команди: жорсткіші і швидші хорвати і більш комбінаційні австралійці. На 17-й хвилині останні помітно притиснули суперників: дальній удар, кутовий, дальній удар.

На 22-й хвилині дальній пас з центрального кола на вихід правим флангом хорватам вдалося перервати тільки з порушенням. Хвилини дві вони прагнули відсунути австралійців від своєї штрафної. Хорватія дедалі більше сідала в оборону.

На 29-й хвилині Тім Кейхілл бив головою по воротах після навісу метрів з 40, майже одразу Гарі Кьюелл сильно пробив з 18 метрів перед воротами – обидва рази Плетікоса врятував команду. На 33-й Джейсон Куліна ударом з 20 метрів влучив у задню розтяжку воріт.

На 35-й хвилині контратака хорватів розділила долю 2-3 попередніх – секундне враження небезпеки швидко вичерпалося.

Натиск Австралії (рахунок ударів 8:2) при жорсткій грі Хорватії мав результат закономірний: Томас рукою притиснув Кейхилла в потилицю у воротарській. Пенальті. Плюс жовта картка Ігору Тудору, котрий барився вийти зі штрафної. Крейг Мур б`є низом по центру – 1:1.

Тепер Хорватії треба виходити з оборони: хоча переможця цього матчу і чекає гра з Італією, але того, хто програє, чекає від`їзд додому.

На 42-й Пршо після ривка б`є з кута воротарської. Балканська збірна намагається увійти до штрафної суперника, але австралійці командно грають не тільки в нападі, та й у захист іти не збираються.

На 50-й хвилині Кранчар сильно пробив з тієї ж позиції (23 метри трохи лівіше від центру), з якої був забитий перший м`яч його команди, але цього разу трохи вище воріт. Хорвати тиснуть, австралійці по зонах усувають щонайменшу загрозу. На 55-й хвилині переходять в швидку контратаку, але зминають її у закінченні. І негайно у відповідь атака, після якої Нико Ковач знову виводить Хорватію вперед.

Це був хороший удар. Обвівши двох захисників, Ковач пробив з 18 метрів у дальній кут, воротар Желько Калач правильно ліг під м`яч і вже майже узяв в руки, але... не утримав. 2:1.

Тактика команд немов повертається на 20 хвилин назад: тепер атакує Австралія. Стрибок Відуки у воротарській тільки піднімає м`яч вгору. Хорвати кілька разів доходять з контратаками до ударів – урок першого тайму, мабуть, не хочуть повторити.

Надто спокійно грають австралійці, надто охайно і розсудливо для вирішальних моментів. На 72-й хвилині Плетікоса зміг прибрати м`яч під себе на самій лінії воріт, двоє австралійців у “кучі-малій” намагалися заштовхнути м`яч разом з воротарем. На 76-й хвилині Томаш застосував у своїй воротарській прийом “рука Бога”: зіграв у високому стрибку по-волейбольному. І суддя знову промовчав.

Австралійці мають право говорити, що справедливість є. За дві хвилини – 2:2. Навіс на точку 11 метрів, скидання головою на забутого зліва Кьюелла і кинджальний удар повз воротаря.

На 84-й і 86-й хвилині Грем Полл скорочує склад обох команд за допомогою червоних карток, спочатку хорватів, потім австралійців. Хорватія грає агресивно і гаряче – вона хоче перемогти, вона б`ється за перемогу. Захист Австралії тріщить, але витримує.

Нічия 2:2. Австралія проходить до 1/8 фіналу.