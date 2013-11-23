"Шахтар" повернув собі одноосібне лідерство у Прем'єр-лізі

Як передає кореспондент УНІАН, це був матч 17-го туру. Донеччани передбачувано були набагато сильніші за суперника і вже в першому таймі довели рахунок до великого. На 8-й хвилині Тайсон забив перший гол, а в середині тайму, упродовж 11 хвилин - з 23-ї до 34-ї, «гірники» відзначилися ще тричі. Голи забили Дмитро Чигринський, Луїс Адріано і Даріо Срна.

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У другому таймі гра помітно заспокоїлася і, хоч у «Шахтаря » і були гольові моменти, голів більше не було. Таким чином, «Шахтар» набрав 35 очок у турнірній таблиці і знову став одноосібним лідером, відірвавшись від «Чорноморця» на 3 бали.

Як повідомляв УНІАН, з команд групи лідерів також сьогодні свій матч проведе дніпропетровський «Дніпро», а завтра зіграє київське «Динамо». Харківський «Металіст» 17-й тур пропускає через те, що потенційний суперник команди - столичний «Арсенал» , знявся із змагань.