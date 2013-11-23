Харківський "Локомотив" виграв останній матч Кубку УЄФА з футзалу

Як повідомляє офіційний сайт змагань, харків'яни зійшлися в цьому матчі з аутсайдером групи, але не змогли відкрити рахунок протягом більшої частини першого тайму. Лише на 16-й хвилині гри Євген Клочко відкрив рахунок. Він же на самому початку другого тайму, на 22-й хвилині, оформив дубль. А в середині другого тайму, на 2 -й хвилині, Віталій Кисельов довів рахунок до великого - 3:0.

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Таким чином, в трьох іграх групового етапу «Локомотив» набрав 6 очок, але не зміг посісти перше місце і вийти до «Фіналу чотирьох».

Як повідомляв УНІАН, у першому турі «Локомотив» поступився іспанській «Барселоні» з рахунком 1:6.