Харківський "Локомотив" виграв останній матч Кубку УЄФА з футзалу
18:15, 23 листопада 2013Спорт
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Харківський «Локомотив» виграв останній матч еліт -раунду Кубку УЄФА з футзалу (міні -футболу) у румунського «Тиргу-Муреш» з рахунком 3:0.
«Локомотив» виграв у румунського «Тиргу-Муреш» з рахунком 3:0
Як повідомляє офіційний сайт змагань, харків'яни зійшлися в цьому матчі з аутсайдером групи, але не змогли відкрити рахунок протягом більшої частини першого тайму. Лише на 16-й хвилині гри Євген Клочко відкрив рахунок. Він же на самому початку другого тайму, на 22-й хвилині, оформив дубль. А в середині другого тайму, на 2 -й хвилині, Віталій Кисельов довів рахунок до великого - 3:0.
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Таким чином, в трьох іграх групового етапу «Локомотив» набрав 6 очок, але не зміг посісти перше місце і вийти до «Фіналу чотирьох».
Як повідомляв УНІАН, у першому турі «Локомотив» поступився іспанській «Барселоні» з рахунком 1:6.
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