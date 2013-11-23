«Будівельник» програв турецькому «Фенербахче» в Євролізі

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це була гра шостого туру групового етапу змагань.

Вирішальною в цій грі стала друга чверть. Після відносно рівної першої 10-хвилинки (23:27), кияни начисто провалили другий відрізок гри, дозволивши супернику виграти з 13-очковою перевагою 25:12. Після цього активність турецької команди помітно знизилася, і в другій половині український чемпіон на рівних грав з опонентом. Третя чверть завершилася внічию - 16:16, а четверта завершилася з мінімальною перевагою киян - 17:16.

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Кращим гравцем цього матчу у складі гостей став литовський легіонер Дайнюс Шаленга, який набрав 16 очок.

Таким чином, кияни зазнали п`ятої поразки в шести матчах, маючи на своєму рахунку тільки одну перемогу. Що стосується «Фенербахче», то він є одноосібним лідером у турнірній таблиці групи, вигравши всі 6 матчів.

У сьомому турі «будівельники» у наступну п`ятницю, 29 листопада, будуть приймати на своєму майданчику в київському Палаці спорту московський ЦСКА