«Донбас» виграв матч регулярного чемпіонату КХЛ у магнітогорського «Металурга»
У Донецьку завершився матч регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги, в якому « Донбас» виграв у «Металурга» з Новокузнецька з рахунком 5:1.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був перший матч домашньої серії донеччан з чотирьох ігор.
Гра в Донецьку йшла на рівних тільки в першому періоді, коли команди обмінялися голами. Рахунок відкрив фінський легіонер «Донбасу» Теєму Лайне, на що відповів точним кидком гравець «Металурга» Артем Гарєєв.
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«Донбас» вивів вперед у середині другого періоду Максим Якуценя. А в заключній 20-хвилинці перевагу господарів льоду до великого довели Руслан Федотенко, Олег Пиганович і Ренді Робітайл.
Таким чином, після 28 ігор у «Донбасу» 45 очок і команда піднялася з 7-го на 6-е місце в турнірній таблиці Конференції «Захід».
Наступну гру донеччани проведуть у неділю, 24 листопада, проти «Салават Юлаєв» з Уфи.