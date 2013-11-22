Форварда "Динамо" Мбокані дискваліфікували на три гри єврокубків

Гравець київського футбольного клубу "Динамо" Демьєрсі Мбокані дискваліфікований на три гри єврокубків після того, як був видалений з поля у грі зі швейцарським "Туном" за образу арбітра.

Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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У повідомленні, зокрема, говориться: "Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА розглянув епізод, що стався на 17-й хвилині матчу 4-го туру групового етапу Ліги Європи» «Тун», – «Динамо» і призвів до видалення нападаючого «Динамо» Дьємерсі Мбокані. На підставі положення статті 15 Дисциплінарних правил – образливі чи грубі висловлювання стосовно офіційної особи – ухвалено рішення усунути Мбокані від участі в змаганнях під егідою УЄФА на три найближчі матчі".

Гравець пропустить дві гри, що залишилася, за участю "Динамо" в груповому турнірі, а також, якщо команда вийде до плей-офф, перший матч 1/16 фіналу.