Воронін сів на лаву

Останнім часом Андрій Воронін втратив довіру Рафаеля Бенітеса і все рідше з`являється на полі у футболці «Ліверпуля», пише газета "Дело".

Після відходу з «Байєра» Андрій Воронін блискуче почав свою кар`єру в «Ліверпулі». За різними опитуваннями в міжсезонні і на старті сезону саме український нападаючий найчастіше називався кращим гравцем команди. Проте в останні місяці становище Вороніна в клубі помітно погіршало.

Наш легіонер все частіше взагалі не потрапляє навіть у заявку своєї команди на матч. Так, минулого тижня він провів 90 хвилин зустрічі з «Челсі», але це була кубкова гра. Зате в чемпіонаті, в матчі 18-го туру проти «Портсмута», який «Ліверпуль» виграв з рахунком 2:1, Воронін на поле не виходив. Так само було і у вирішальному для «червоних» поєдинку Ліги чемпіонів з «Марселем». І в недавніх матчах Прем`єр-ліги проти «Болтона» і «Ньюкасла», де його теж не було в заявці. Виходить, що за останній місяць в чемпіонаті Англії Воронін грав лише одного разу — 8 грудня з «Редінгом».

Основна причина такого становища українця проста — Воронін перестав забивати. Звичайно, екс-гравець «Байєра», «Кельна» і «Майнца» ніколи не вважався чистим форвардом, але очевидно, що він все ж таки гравець атаки. У провідних англійських клубах конкуренція в цій ігровій лінії завжди дуже висока, тому якщо ти не приносиш користі у вигляді забитих голів або гольових передач, велика ймовірність того, що ти відразу ж втратиш місце в основі. І навіть хороше відношення тренера Бенітеса до Вороніна не може змінити цю ситуацію.

До речі, Шевченко минулого року випав з основи «Челсі» саме через свою тривалу безгольову серію, і навіть ім`я і титули цього гравця не могли вирішити проблему. Такою є конкуренція серед нападаючих в Англії: або ти забиваєш, як Дрогба в «Челсі» або Торрес в «Ліверпулі», або ти опиняєшся на лаві запасних, відзначає видання.