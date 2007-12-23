Результати 18-го туру англійської Прем`єр-ліги

Закінчилися два з сьогоднішніх трьох матчів 18-го туру англійської Прем`єр-ліги

МЮ - Евертон 2:1 (Роналду 22, 88 пен. - Кахілл 27)

Ньюкасл - Дербі 2:2 (Відука 27, 87 - Барнс 6, Міллер 52)

У матчі Блекберн - Челсі 0:1. На 23-й хвилині Калу видав діагональний пас на вихід Коулу, той пробив над плечем воротаря в ближню дев`ятку. Шевченко грав у стартовому складі, на 67-й хвилині його змінив Райт-Філліпс.

Нагадаємо, що вчора відбулися матчі:

Арсенал - Тоттенхем 2:1 (Адебайор 47, Бендтнер 75 - Бербатов 65)

Астон Вілла - Манчестер Сіті 1:1 (Кар`ю 14 – Б`янкі 11)

Фулхем - Віган 1:1 (Демпсі 78 - М.Бент 70)

Міддлсбро - Вест Хем 1:2 (Уїтер 40 - Аштон 44, Паркер 90)

Ліверпуль - Портсмут 4:1 (Бенаюн 11, Дістен 17 автогол, Торрес 67, 85 - Мваруварі 57)

Болтон - Бірмінгем 3:0 (Діуф 73, Анелька 78, 90)

Редінг - Сандерленд 2:1 (Інгимарссон 69, С.Хант 90 - Чопра 82 пен.)

Трійка лідерів - Арсенал (43 очки), МЮ (42), Челсі (37).

Група переслідування - МСіті (34), Ліверпуль (33, гра у запасі), Евертон і Портсмут (по 30), Астон Вілла (29).

Середняки - Блекберн і Ньюкасл (по 26), Вест Хем (25, гра у запасі), Редінг (21).

Група переслідування середняків - Тоттенхем (18), Болтон і Міддлсбро (по 17), Бірмінгем (15), Фулхем і Сандерленд (по 14), Уїган (13).

Замикає - Дербі (7).