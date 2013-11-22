Луческу: Україну засудили у матчі з Францією

Про це заявив головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу на передматчевому тренуванні команди, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

"Зазвичай кажуть, що у мене щось з арбітрами. Але судді дуже велику роль зіграли в тому, що Україна не пройшла далі! Був фол на Безусі в штрафному майданчику Франції - це чистісінький пенальті. І якщо в моменті, коли арбітри не зарахували чистий гол у ворота України, був хаотичний рух і, напевно, складно було устежити, то в голі з офсайда дуже чітко видно, що француз, який забивав, був в чистісінькому положенні поза грою.

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І не було фолу на Рібері, коли Хачеріді видаляли з поля! Рібері - великий гравець, але з його боку було багато провокацій в цьому матчі. Так, це елементи, які мають місце в матчах, але в цьому випадку вони носили визначальний характер.

Все-таки українці до кінця намагалися пройти далі, але почали гру дуже скромненько і з великою боязню. Для українського футболу, звичайно, це була б велика реалізація ідей, - сказав Луческу.

За словами наставника гірників, його підопічні, які грають за збірну повернулися з Франції в моральному і фізичному занепаді.

"Настрій і моральний, і фізичний у них не на належному рівні. Коли програється такий матч, втома дублюється - як ментальна, так і фізична. Дуже шкода, що не вийшло, але життя триває", - сказав тренер Шахтаря.

Нагадаємо, у матчі-відповіді плей-офф відбіркового циклу чемпіонату світу-2014 збірна України програла команді Франції з рахунком 0:3.