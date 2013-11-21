"Арсенал" виключили з Прем'єр-ліги, а "Дніпро" - з поточного розіграшу Кубка України

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу прийняв декілька рішень, які стосуються клубів Прем’єр-ліги та другої ліги, зокрема виключивши з різних змагань клуби "Арсенал", "Дніпро", та команду Професійної футбольної ліги (другий дивізіон чемпіонату України) "Динамо" (Хмельницький).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФФУ.

За повторну неявку на матч КДК ФФУ виключив київський «Арсенал» з поточних змагань Прем’єр-ліги. Матеріали справи будуть передані Дирекції Прем’єр-ліги для внесення відповідних змін до турнірних таблиць.

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За неявку без поважних причин на матч 1/8 фіналу Кубку України з одеським «Чорноморцем», який мав відбутись 30 жовтня 2013 року, ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ) виключено з поточного розіграшу та оштрафовано на 75 тисяч гривень.

Ситуація з київським «Арсеналом» повторилась і в Хмельницькому: місцеве «Динамо» теж двічі не з'явилось на матч, внаслідок чого клуб було виключено зі змагань ПФЛ.