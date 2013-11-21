Провідний гравець збірної Франції Рібері зламав ребро у матчі з Україною

Провідний гравець збірної Франції з футболу, один з претендентів на "Золотий м'яч" (приз кращому гравцеві Європи) Франк Рібері зламав ребро у матчі-відповіді плей-офф відбіркового турніру Чемпіонату світу 2014 року проти збірної України в Парижі.

Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу "Баварія" (Мюнхен), за який грає француз.

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Через травму гравець може пропустити два найближчі матчі своєї клубної команди. Рібері точно не зіграє у матчі "Баварії" проти головного суперника по німецькій Бундеслізі - "Борусії" (Дортмунд). Також він, найімовірніше, не зможе взяти участь у матчі Ліги чемпіонів УЕФА проти московського ЦСКА, який пройде 27 листопада в підмосковних Хімках.

Як повідомляв УНІАН, матч Францію - Україна, який відбувся 19 листопада, завершився з рахунком 3:0 на користь французів. Франція завоювала путівку на ЧС-2014.