Україна прийматиме два етапи Кубка Європи з триатлону у 2014 році

Про це УНІАН повідомили у Національному олімпійському комітеті України.

За словами генерального секретаря Федерації триатлону України Едуарда Панаріна, європейська федерація вже затвердила календар змагань на 2014 рік.

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Панарін сказав: «ETU вже заявила на офіційному рівні про те, що Україна прийматиме етапи Кубка Європи у двох містах. У нас доволі амбітні, і я б навіть сказав, сміливі плани. Сезон, що минає, показав, що ми можемо і вміємо проводити змагання на високому рівні. Передусім, я маю на увазі Kyiv Triathlon Cup, а також Дніпропетровськ, де вже напрацьована доволі хороша база і є люди, які готові підтримати подібні ініціативи. Найголовніше те, що в нас є команда, яка може організувати змагання високого рівня і знайти під них спонсорів».

Перший в історії України старт серії ETU відбудеться 24-25 травня 2014 року в Дніпропетровську – це буде етап Кубка Європи на спринтерській дистанції. А 28 червня, у День Конституції, Київ прийматиме етап кубка на олімпійській дистанції.