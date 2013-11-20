«Хімік» з Південного програв матч баскетбольного Єврокубка

У Південному (Одеська обл.) завершився матч шостого туру групового етапу баскетбольного Кубка Європи, в якому «Хімік» поступився турецькому ТЕД з Анкари з рахунком 79:81.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч у Південному проходив у рівній і досить напруженій боротьбі . Першу чверть виграли гості з перевагою в 3 очки - 17:14. Після цього вони зуміли зберегти свою перевагу у другій чверті (23:23), але дозволили українському клубу вирівняти гру в третій - 24:21.

На тему: БК "Хімік" виграв четвертий матч Єврокубку

Вирішальною в цьому матчі стала заключна 10-хвилинка, яку ТЕД виграв з мінімальною перевагою «+2» - 20:18. Важливо, що за 8 секунд до закінчення гри рахунок міг зрівняти американський легіонер «Хіміка» Пол Ділейні, але промахнувся з вигідної позиції.

Кращим гравцем у складі господарів майданчика став Метт Гейтенс, який набрав 14 очок.

Таким чином, після шести ігор у «Хіміка» 4 перемоги при 2 поразках і українська команда відстала у турнірній таблиці від російського БК «Нижній Новгород», який тепер є одноосібним лідером.