Дружина Віталія Кличка закликає його завершити спортивну кар'єру

Дружина чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Віталія Кличка – Наталя заявила, що хоче, щоб її чоловік завершив спортивну кар'єру.

Про це вона сказала в інтерв'ю німецькому виданню Hamburg Morgenpost, повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличків.

Дружина спортсмена зізналася, що була б тільки рада, якби Віталій повісив рукавички на цвях і не виходив більше на ринг.

«Це рішення він повинен ухвалити самостійно. Віталій багато чого добився у спортивній кар'єрі, і зараз перебуває на вершині. На мій погляд, було б добре, якби він на цьому зупинився», - сказала Наталя.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Всесвітньої боксерської ради (WBC) дало Віталієві час до 30 листопада визначитися, чи буде він продовжувати свою спортивну кар'єру. Якщо Віталій все ж таки вирішить ще раз вийти на ринг, швидше за все, його суперником стане канадець Бермейн Стіверн. Нагадаємо, Віталій Кличко вже завершував спортивну кар'єру через травму в 2004 році, але за чотири роки - 11 жовтня 2008 повернувся на ринг і у першому ж бої відібрав пояс WBC у нігерійця Самюеля Пітера, перемігши його за підсумками восьми раундів.