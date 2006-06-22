На ЧС-2006 закінчилися матчі Італія-Чехія та Гана-США

Національні збірні Італії і Гани виходять в 1/8 фіналу за результатами сьогоднішніх матчів в групі Е.

У сьогоднішньому матчі збірна Італії обіграла збірну Чехії з рахунком 2:0. У італійців голи забили Марко МАТЕРАЦЦІ (26`) і Філіппо ІНДЗАГІ (85`). З кінця першого тайму збірна Чехії грала удесятьох після того, як арбітр видалив з поля її гравця Яна ПОЛАКА, який отримав дві жовті картки.

Другий завершальний матч у групі Е виграла збірна Гани, яка обіграла збірну США з рахунком 2:1. У ганців відрізнилися Хаміну ДРАМАН (22`) і Стівен АППІА (45` – з пенальті). У США гол забив Клінт ДЕМПСІ (43`).

Таким чином, за результатами другого туру в групі Е лідирує збірна Італії, що набрала 7 очок (5-1). На другому місці збірна Гани з 6-ма очками (4-3). На третьому місці збірна Чехії з 3-ма очками (3-4). Аутсайдер групи - збірна США, яка набрала 1 очко (2-4).

26 червня збірна Італії зустрінеться в 1/8 фіналу з командою, яка займе 2 місце в групі F.

27 червня збірна Гани зіграє з вірогідним фаворитом групи F - збірною Бразилії, якій достатньо не програти в сьогоднішньому матчі з Японією.