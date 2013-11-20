ЧС-2014: Відеоогляди всіх матчів другого туру плей-офф

12:33, 20 листопада 2013
Спорт
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У вівторок, 19 листопада, визначилися останні чотири учасники фінальної частини чемпіонату світу з футболу від Європи

До Бразилії наступного року поїдуть Хорватія, Греція, Португалія та Франція. Втратили свій шанс Ісландія, Румунія, Швеція й Україна.

Хорватія переграла Ісландію з рахунком 2:0 після нульової нічиєї в першому матчі.

Румунія зіграла вдома внічию 1:1 з Грецією після гостьової поразки з рахунком 1:3

Португалія двічі переграла Швецію

Україна програла у Парижі Франції 3:0 після домашньої перемоги з рахунком 2:0

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