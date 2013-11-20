Рібері: Ми змогли прокинутися і дуже-дуже щасливі

У вівторок французи, програвши в першій гостьовій зустрічі (0:2), на своєму полі перемогли українців у стиковому матчі і пробилися до фінальної стадії чемпіонату світу 2014 року в Бразилії, повідомляє РІА Новости.

"Ми багато переживали після першого матчу, а також дуже довго не грали на "Стад де Франс". Ми змогли прокинутися і дуже-дуже щасливі. Тепер ми можемо з радістю повернутися в лави наших клубів з думками про Бразилію, - сказав Рібері, слова якого наводить L'Equipe. - Було б важко не побачити Францію в Бразилії, але ми змогли виграти і показати характер".

Жеребкування фінальної стадії ЧС-2014 відбудеться 6 грудня.