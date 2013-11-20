Рібері: Ми змогли прокинутися і дуже-дуже щасливі
10:12, 20 листопада 2013Спорт
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Збірна Франції змогла прокинутися і показати характер у матчі-відбору чемпіонату світу-2014 з командою України, вважає півзахисник "трикольорових" Франк Рібері
Франк Рібері: Ми змогли прокинутися
У вівторок французи, програвши в першій гостьовій зустрічі (0:2), на своєму полі перемогли українців у стиковому матчі і пробилися до фінальної стадії чемпіонату світу 2014 року в Бразилії, повідомляє РІА Новости.
"Ми багато переживали після першого матчу, а також дуже довго не грали на "Стад де Франс". Ми змогли прокинутися і дуже-дуже щасливі. Тепер ми можемо з радістю повернутися в лави наших клубів з думками про Бразилію, - сказав Рібері, слова якого наводить L'Equipe. - Було б важко не побачити Францію в Бразилії, але ми змогли виграти і показати характер".
Жеребкування фінальної стадії ЧС-2014 відбудеться 6 грудня.
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