Результати 18-го туру англійської Прем`єр-ліги

Ліверпуль виграє з великим рахунком

Закінчились сьогоднішні матчі 18-го туру англійської Прем`єр-ліги Арсенал - Тоттенхем 2:1 (Адебайор 47, Бендтнер 75 - Бербатов 65) Астон Вілла - Манчестер Сіті 1:1 (Кар`ю 14 - Б`янкі 11) Фулхем - Віган 1:1 (Демпсі 78 - М.Бент 70) Міддлсбро - Вест Хем 1:2 (Уітер 40 - Аштон 44, Паркер 90) Ліверпуль - Портсмут 4:1 (Бенаюн 11, Дістен 17 автогол, Торрес 67, 85 - Мваруварі 57) Болтон - Бірмінгем 3:0 (Діуф 73, Анелька 78, 90) Редінг - Сандерленд 2:1 (Інгімарссон 69, С.Хант 90 - Чопра 82 пен.) Завтра грають: МЮ - Евертон Ньюкасл - Дербі Блекберн - Челсі

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