Результати 18-го туру англійської Прем`єр-ліги
20:49, 22 грудня 2007Спорт
782
Ліверпуль виграє з великим рахунком
Закінчились сьогоднішні матчі 18-го туру англійської Прем`єр-ліги
Арсенал - Тоттенхем 2:1 (Адебайор 47, Бендтнер 75 - Бербатов 65)
Астон Вілла - Манчестер Сіті 1:1 (Кар`ю 14 - Б`янкі 11)
Фулхем - Віган 1:1 (Демпсі 78 - М.Бент 70)
Міддлсбро - Вест Хем 1:2 (Уітер 40 - Аштон 44, Паркер 90)
Ліверпуль - Портсмут 4:1 (Бенаюн 11, Дістен 17 автогол, Торрес 67, 85 - Мваруварі 57)
Болтон - Бірмінгем 3:0 (Діуф 73, Анелька 78, 90)
Редінг - Сандерленд 2:1 (Інгімарссон 69, С.Хант 90 - Чопра 82 пен.)
Завтра грають:
МЮ - Евертон
Ньюкасл - Дербі
Блекберн - Челсі
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter