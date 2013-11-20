Рафаель Варан: Матч з українцями був фантастичним

За словами гравця "Реала", зустріч з українцями була фантастичною.

"Ми хотіли виправити ситуацію, і у нас це вийшло, - наводить news.sport-express.ru слова Варана, - Поєдинок був фантастичним. Наш шлях вийшов довгим, і тепер ми можемо бути щасливі. Вихід на чемпіонат світу - велика радість для нас ", - сказав Варан.

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Нагадаємо, що в попередньому поєдинку успіх святкувала українська національна команда - 2:0, таким чином, на першість планети в Бразилію їдуть французи.