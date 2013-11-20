Рафаель Варан: Матч з українцями був фантастичним
08:47, 20 листопада 2013Спорт
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Захисник збірної Франції Рафаель Варан залишився задоволений домашньою перемогою над збірною України (3:0) у повторному стиковому матчі чемпіонату світу-2014.
Варан: тепер ми можемо бути щасливими / Фото: prensalibre.com
За словами гравця "Реала", зустріч з українцями була фантастичною.
"Ми хотіли виправити ситуацію, і у нас це вийшло, - наводить news.sport-express.ru слова Варана, - Поєдинок був фантастичним. Наш шлях вийшов довгим, і тепер ми можемо бути щасливі. Вихід на чемпіонат світу - велика радість для нас ", - сказав Варан.
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Нагадаємо, що в попередньому поєдинку успіх святкувала українська національна команда - 2:0, таким чином, на першість планети в Бразилію їдуть французи.
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