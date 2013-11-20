Тренер збірної Франції виграв продовження контракту

Оголошення було зроблено після вчорашньої перемоги Франції над Україною у матчі-відповіді плей-офф на ЧС-2014.

Таким чином, він працюватиме зі збірною щонайменше до літа 2016 року. Тобто, на домашньому Euro-2016 саме він керуватиме французами. Термін попередньої угоди закінчувався влітку 2014-го, повідомляє Спорт-Експрес з посиланням на L'Equipe.

Нагадаємо, Дешам очолив збірну Франції 8 липня 2012 року, змінивши на цій посаді Лорана Блана. Відбірковий турнір чемпіонату світу-2014 - перше серйозне випробування для фахівця біля керма національної команди.