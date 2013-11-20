Бензема: Ми були впевнені в тому, що переможемо українців
08:32, 20 листопада 2013Спорт
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Нападник збірної Франції Карім Бензема, який забив гол у ворота збірної України у повторному стиковому матчі чемпіонату світу-2014, назвав цю перемогу найяскравішою у складі національної команди.
Карим Бензема / Фото : hiilkubad.com
Форвард зазначив, що у повторній зустрічі українці не змогли чинити опір.
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"Це моя найяскравіша емоція у футболці збірної, - цитує news.sport-express.ru слова Бензема. - У цьому поєдинку українці не змогли скласти нам конкуренцію. Ми були кращими, ніж суперник. Сумніви? Ми були впевнені в тому, що переможемо, знали, що повинні взяти реванш. Пишаємося тим, що змогли кваліфікуватися на чемпіонат світу", - підкреслив футболіст.
Як повідомляв УНІАН, Франція здобула верх над Україною у боротьбі за путівку на першість планети в Бразилії, перемігши за сумою двох ігор з рахунком 3:2.
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