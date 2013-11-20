Французи з трибун освистали гімн України (відео)

Вболівальники збірної Франції освистали гімн України перед повторною битвою в плей-офф чемпіонату світу 2014 року.

Після того, як диктор оголосив про звучання українського гімну з трибун "Стад де Франс" почав лунати гул, повідомляє ТСН.

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Як повідомлялося, збірна України програла французам з рахунком 3:0 і втратила можливість поїхати до Бразилії. Нагадаємо, ця поразка стала першою для "синьо-жовтих" у 2013 році. Наша команда не знала програшу 11 матчів поспіль.