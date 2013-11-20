Фоменко: хлопці зробили все, що могли

«Те, що сталося - це психологія. Складно зіграти на досить високому рівні два матчі з такою командою, як Франція. Дійсно, ми не встигли кращим чином відновитися. Правда, не можемо голосно про це говорити. Це неетично щодо моїх підлеглих. Вони зробили все, що вони могли на сьогоднішні", - сказав Фоменко в ефірі телеканалу «Інтер».

За словами тренера він очікував, що тренер французів Дідьє Дешам проведе багато замін. "У нас було багато інформації з різних джерел. У французів є вибір. Це зіграло першорядну роль", - заявив він.

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"Ви бачили, як проходила гра. Перший м'яч: там не було порушення, не було гри рукою, але суддя поставив. Другий м'яч нам забили з чистого «поза грою», але нам його зарахували. Як кажуть, це не наша справа, але це також трохи вдарило по нашій грі", - додав Фоменко.

Кадрові рішення на матч, наставник українців пояснив рішеннями тренерського штабу.

"Чому в основі вийшов Безус, а не Степаненко? У такій грі, яка була сьогодні, потрібен був такий центральний півзахисник як Безус, щоб не тільки оборонятися, а й організовувати атаки. Така була задумка. Чому на заміну вийшов Селезньов, а не Девіч ? Це рішення тренерського штабу, а перед грою ми вирішили поставити Зозулю ", - сказав Фоменко.

Також головний тренер збірної України висловив жаль у зв'язку з результатом гри команди у Франції, але вважає поразку досвідом і готовий продовжити працювати зі збірною.

«Ми дуже шкодуємо, що не змогли втримати перевагу. Основна проблема полягала в психології футболістов.Наша гра була організована не зовсім так, як я хотів би. В обороні утворилося занадто багато простору.Я попереджав гравців, щоб ті уникали жовтих і тим більше червоних карток. Але це не так просто. Позитивний момент полягає в тому, що ми дійшли до цієї стадії.

Це скоріше не урок для мене, а досвід, який набувається в роботі зі збірною. Робота в клубі і в збірній - різні речі, різна спрямованість і специфіка. Якщо мені довірять, то ми врахуємо цей досвід і будемо рухатися далі», - заявив Фоменко.

Нагадаємо, сьогодні у матчі-відповіді плей-офф відбіркового циклу чемпіонату світу-2014 збірна України програла команді Франції з рахунком 0:3.