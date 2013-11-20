Дешам: Такі перемоги і називають магією футболу

За його словами гравці його команди зробили все правильно і здобули перемогу, пише tribuna.com

«Такі перемоги і називають магією футболу. Ці чотири дні були дуже, дуже важкими для нас.Ми програли перший матч, але сьогодні змогли все виправити. Футболісти зробили все правильно. Потрапити до Бразилії було дуже важливим завданням французького футболу в цілому. Ми проявили ентузіазм і боролися всім серцем - це головні інгредієнти для доброго результату », - цитує Дешама L` Equipe.

Нагадаємо, сьогодні у матчі-відповіді плей-офф відбіркового циклу чемпіонату світу-2014 збірна України програла команді Франції з рахунком 0:3.